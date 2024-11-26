Надто темні кольори дають жінкам зайвого віку, тому їх краще уникати на користь світліших фарб, пише 24 Канал. Колір волосся може мати навіть кращий вплив на стан обличчя, ніж процедура в косметолога. Якщо правильно підібрати свій відтінок, то можна навіть не вдаватися до дорогих уколів краси.

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Карамельний відтінок

Цей колір підходить всім кольоротипам шкіри, тож ним можуть сміливо фарбувати волосся жінки після 50 років. Карамельний відтінок є трендовим у 2024 році, тож кожна жінка з таким кольором волосся матиме стильний та гарний вигляд.



Кольори волосся, які омолоджують жінок / Фото Pinterest

Теплий блонд

Світлі тони мають чудовий вплив на зовнішність, оскільки мають здатність забирати роки. Старшим жінкам не варто робити чистий блонд, краще зосередитися на теплих відтінках (медовому, пшеничному), який зробить обличчя худшим й додасть молодості.



Відтінки, які омолоджують на 10 років / Фото Pinterest

Мелірування

Такий варіант фарбування підійде для жінок після 40, 50 чи 60 років. Hair‑стилісти кажуть, що мелірування здатне омолодити жінку на 10 років. Найкращою технікою мелірування наразі є балаяж, оскільки він надає ефектності та омолоджує.



Кольори волосся, які омолоджують жінок / Фото Pinterest

Теплий русявий

Найкраще омолоджує жінок після 50 років – русявий колір волосся. Цей відтінок відвертає увагу від зморшок й максимально освітлює обличчя. Горіховий чи русявий відтінок надають старшому обличчю молодого вигляду.



Відтінки, які омолоджують на 10 років / Фото Pinterest

Окрім світлих відтінків, гарного вигляду волоссю надає стрижка. Тут важливо орієнтуватися на власні вподобання та форму обличчя. Перукар допоможе підібрати саме таку зачіску, яка ідеально підкреслить риси обличчя й відверне увагу від зморшок.