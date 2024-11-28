Щоб мати молодий вигляд, не обов’язково вдаватися до косметичних процедур чи ін’єкцій краси, пише 24 Канал.

Цікаво Зачіски, які люблять всі дівчата: добірка ефектних варіантів на кожен день

Гарний вигляд можна отримати завдяки правильній та грамотно підібраній стрижці, яка не лише зробить волосся здоровим й надасть йому об’єму, але й візуально допоможе скинути кілька років.

Хвилястий боб

Така сучасна інтерпретація класичної стрижки ідеально підійде для тих жінок, які хочуть поєднати елегантність з невимушеністю. М’які хвильки додадуть волоссю об’єму й зроблять його більш живим. Ця зачіска забезпечить молодий вигляд жінкам, які захочуть додати об’єму тонкому волоссю й підкреслити риси обличчя.



Стрижки, які омолоджують жінок на 10 років / Фото Pinterest

Подовжене каре

Така зачіска візуально витягує обличчя, прибирає акцент з дрібних зморшок та має сучасний вигляд. Щоб виглядати молодо, радимо доповнити цю зачіску подовженим чубчиком. Каре можуть робити жінки старшого віку з будь-яким типом волосся.



Стрижки, які омолоджують жінок на 10 років / Фото Pinterest

Довге волосся

Чомусь старші жінки звикли стригти волосся коротко, втім довге волосся елегантно обрамляє волосся й додає жінці молодого віку. Довжина волосся точно допомагає жінці прибрати вікові зміни й чудово підходить для всіх, хто любить створювати зачіски.



Стрижки, які омолоджують жінок на 10 років / Фото Pinterest

Hair-стилісти радять жінкам старшого віку більше робити акцент на чубчиках, які значно омолоджують вигляд. Окрім того, молодості додають світлі відтінки волосся, а от насичені темні кольори лише здатні підкреслити старший вік.

Натхнення щодо стрижок та кольорів для жінок у 50-річному віці можна шукати на сторінках знаменитостей, які демонструють різні варіації того, як в старшому віці зберігати красу та молодість.