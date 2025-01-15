В моду возвращается баллонная юбка "тюльпан": стилисты пророчат ей успех

Весна наступит еще не так быстро, впрочем стилисты уже забегают вперед и определяют тренды будущего сезона. Среди списков оказались баллонная юбка тюльпан, которая снова станет актуальной и еще популярнее, чем раньше.

Большинство дизайнеров уже успели ознакомить нас с трендами, которые появятся на модной арене в весеннюю пору, впрочем теперь появилась еще одна новая единица одежды, а именно - баллонная юбка, пишет 24 Канал.

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Юбка "тюльпан" – тренд 2025 года

Такая юбка – не новинка, поскольку она входила в моду уже несколько сезонов назад. Тогда она скорее считалась микротрендом, но была востребованной среди многих модниц.

Юбку из баллона ласково называют "тюльпан". Она достаточно красивая, поэтому станет изюминкой любого праздничного выхода. Стилизуют баллонную юбку с лонгсливами, свитерами, жилетами, рубашками или топами. Она хорошо сочетается с лоферами, балетками, босоножками, туфлями на каблуке и сапогами.

В 2025 году в моде будет спорт-шик, поэтому юбку "тюльпан" можно сочетать с футболками оверсайз, ботинками или кроссовками в винтажном стиле в сочетании с бейсболкой, чтобы создать спортивно-романтический стиль.

К самым популярным вариантам принадлежит черная и молочная юбка. Достаточно востребованной будет юбка в длине миди, однако в этом году в моду войдет короткая юбка также.



Красивые юбки из баллона / Фото Pinterest



Красивые юбки из баллона / Фото Pinterest



Красивые юбки из баллона / Фото Pinterest

Кроме того, в сети уже начинают набирать популярность платья "тюльпаны". Верх может быть корсетным или на бретельках, а вот низ воздушный, что и делает платья вроде невесомыми и интересными.

Красиво смотрятся платья в черном, красном или бордовом цвете. Также невероятно стильно выглядят бархатные платья, которые удачно сочетаются с обувью на каблуках и идеально подойдут к торжественным и праздничным выходам.