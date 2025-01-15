Більшість дизайнерів вже встигли ознайомити нас з трендами, які з’являться на модній арені у весняну пору, втім тепер з’явилася ще одна нова одиниця вбрання, а саме - балонова спідниця, пише 24 Канал.

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Спідниця "тюльпан" – тренд 2025 року

Така спідниця – не новинка, оскільки вона входила в моду вже кілька сезонів тому. Тоді вона радше вважалася мікротрендом, але була затребуваною серед багатьох модниць.

Спідницю з балона лагідно називають "тюльпан". Вона досить красива, тож стане родзинкою будь-якого святкового виходу. Стилізують балонову спідницю з лонгслівами, светрами, жилетками, сорочками чи топами. Вона гарно поєднується з лоферами, балетками, босоніжками, туфлями на підборах й чоботами.

У 2025 році в моді буде спорт-шик, тому спідницю "тюльпан" можна поєднувати з футболками оверсайз, черевиками чи кросівками у вінтажному стилі в поєднанні з бейсболкою, щоб створити спортивно-романтичний стиль.

До найпопулярніших варіантів належить чорна та молочна спідниця. Досить затребуваною буде спідниця в довжині міді, однак цього року в моду увійде коротка спідниця також.



Красиві спідниці з балона / Фото Pinterest



Красиві спідниці з балона / Фото Pinterest



Красиві спідниці з балона / Фото Pinterest

Окрім того, в мережі вже починають набирати популярності сукні "тюльпани". Верх може бути корсетним чи на бретельках, а от низ є повітряний, що й робить сукні начебто невагомими й цікавими.

Красиво виглядають плаття в чорному, червоному чи бордовому кольорі. Також неймовірно стильно виглядають оксамитові плаття, які вдало поєднаються з взуттям на підборах та ідеально підійдуть до урочистих та святкових виходів.