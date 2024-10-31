Самые модные юбки осени, от которых невозможно отвести глаз

В осеннюю пору мы привыкли дополнять верх образа брюками, джинсами или лосинами, впрочем без юбок нам все равно не обойтись. Юбки подходят к блузам, рубашкам, лонгсливам и сапогам на каблуках до колен.

Даже зимой модные флагманы советуют разнообразить образы стильными юбками, пишет L'Officiel. Коллекции дизайнеров представлены юбками на любой вкус. В моде в этом сезоне юбки, которые манят эффектностью глаз и вневременные варианты, которые смогут дополнить ежедневные образы.

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Фаворитами остаются юбки в длине миди и макси, но и мини не теряют своей популярности. Рассказываем, что же именно стоит приобрести на осенне-зимний сезон.

Кожаная юбка из натуральной кожи

В осеннюю и зимнюю пору дизайнеры советуют одеваться в кожаные вещи с ног до головы. Делайте в этом сезоне ставку на длинную юбку, которая хорошо сочетается с ботинками или на мини-юбку, которая будет красиво смотреться с сапогами на каблуках и пальто.



Стильные юбки на осень 2024 / Фото L'Officiel

С разрезом

Ранее такие юбки были в моде, впрочем в этом году снова становятся популярными. Разрез на юбке добавляет аутфиту кокетливости и сексуальности. Сочетайте такие юбки с высокими сапогами и не забывайте об изделиях из джинсов.



Модные юбки на осень 2024 / Фото L'Officiel

Юбка-карандаш

Офисный стиль не покидает тенденций, а осенью еще больше становится актуальным. Такая юбка дополнит все офисные и корпоративные образы. Комбинировать юбку-карандаш можно с рубашками, жакетами или свитерами.



Стильные юбки на осень 2024 / Фото L'Officiel

А-силеут

Эта юбка отвечает за элегантность и романтичность. Ее можно носить с водолазкой и утилитарной рубашкой.



Красивые юбки на осень 2024 / Фото L'Officiel

В клетку

Юбки в клетку остаются вневременными. В осеннюю пору они будут переживать новый пик популярности и ворвутся в тренды с новым размахом.



Стильные юбки на осень 2024 / Фото L'Officiel

Что касается других фасонов юбок, то неизменными остаются джинсовые юбки в голубом или черном цвете. Также в моде базовые твидовые юбки, которые идеально подходят для осенней поры или классические черные юбки.