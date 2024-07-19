Самая быстрая укладка: девушка показала, как сделать локоны за несколько минут
Источник:Abby Baffoe
Кажется, что для того, чтобы сделать хорошую укладку, в частности локоны, нужно потратить несколько часов. Однако это совсем не так.
Как невероятно красиво уложить волосы за несколько минут и без лишних усилий, рассказываем дальше.
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Как сделать быструю укладку
Тикток-блогер Эбби Баффо, имеющая почти миллион подписчиков, поделилась своим рецептом быстрой и красивой укладки.
Все, что нужно сделать, по словам девушки, – это отделить челку и собрать остальные волосы в высокий хвост. Его следует разделить на четыре части. Каждую из них надо накрутить на стайлер и оставить на бигуди на несколько минут.
Как сделать укладку за несколько минут: смотрите видео
Пока локоны остывают необходимо вложить челку. Ее также следует накрутить и оставить несколько минут на бигуди.
Все вместе нужно сбрызнуть лаком и снять бигуди.
В результате после этих простых действий должна получиться роскошная укладка с объемными локонами, которая будет держаться весь день.