Самая быстрая укладка: девушка показала, как сделать локоны за несколько минут

Кажется, что для того, чтобы сделать хорошую укладку, в частности локоны, нужно потратить несколько часов. Однако это совсем не так.

Как невероятно красиво уложить волосы за несколько минут и без лишних усилий, рассказываем дальше.

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Как сделать быструю укладку

Тикток-блогер Эбби Баффо, имеющая почти миллион подписчиков, поделилась своим рецептом быстрой и красивой укладки.

Все, что нужно сделать, по словам девушки, – это отделить челку и собрать остальные волосы в высокий хвост. Его следует разделить на четыре части. Каждую из них надо накрутить на стайлер и оставить на бигуди на несколько минут.

Как сделать укладку за несколько минут: смотрите видео

Пока локоны остывают необходимо вложить челку. Ее также следует накрутить и оставить несколько минут на бигуди.

Все вместе нужно сбрызнуть лаком и снять бигуди.

В результате после этих простых действий должна получиться роскошная укладка с объемными локонами, которая будет держаться весь день.