Як неймовірно гарно вкласти волосся за кілька хвилин та без зайвих зусиль, розповідаємо далі.

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Як зробити швидку укладку

Тікток-блогерка Еббі Баффо, що має майже мільйон підписників, поділилась своїм рецептом найшвидшої та гарної укладки.

Усе, що потрібно зробити, за словами дівчини, – це відділити чубчик та зібрати інше волосся у високий хвіст. Його слід розділити на чотири частини. Кожну з них треба накрутити на стайлер та лишити на бігуді на кілька хвилин.

Як зробити укладку за кілька хвилин: дивіться відео

Поки локони остигають необхідно вкласти гривку. Її також слід накрутити та лишити кілька хвилин на бігуді.

Усе разом потрібно збризнути лаком та зняти бігуді.

У результаті після цих простих дій має вийти розкішна укладка з об'ємними локонами. що триматиметься увесь день.