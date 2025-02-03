Сколько можно носить гель-лак на ногтях

Многие женщины регулярно покрывают ногти гель-лаком. Это и неудивительно, ведь благодаря этому, их ручки имеют красивый вид на протяжении как минимум нескольких недель, без лишних усилий.

При отрастании ногтей, гель, фактически, остается только на части ногтевой пластины. А это, свою очередь, создает дополнительное давление с одной стороны, пишет 24 Канал.

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Сколько недель можно ходить с гелем

Срок хождения с гелем определяется индивидуально. Нужно учитывать насколько быстро отрастают ногти у конкретно взятого человека. В среднем, гель необходимо переделывать через каждые 14 – 21 день.



Сколько недель можно носить гель-лак / Фото Pexels

То, как долго вы можете не переделывать покрытие, зависит от того, где именно на ваших ноготках "зона стресса". Эта точка – место возникновения трещин.

Как определить, где "зона стресса":

Снимите покрытие с ногтей.

Нажмите на край ноготка. Место, куда происходит давление, должно стать белым.

Точка между белой зоной и натуральным цветом ногтя и будет "зоной стресса".

Чаще всего "зона стресса" находится почти посередине ногтевой пластины, чуть ближе к кутикуле.



Можно ли носить гель больше месяца / Фото Pexels

Обратите внимание! Место, где находится "зона стресса", на разных ногтях может отличаться. Стоит учитывать это при определении срока оптимального ношения.

Чем грозит перенашивание геля:

сколы на ногтях и трещины;

весомое повреждение ногтевой пластины;

отслоение ногтей у основания;

ослабление ногтевой пластины.



Чем вредно перенашивание лака / Фото Pexels

Заметьте! В среднем, ногтевая пластина полностью обновляется каждые 4 месяца.