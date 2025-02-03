Скільки можна носити гель-лак на нігтях

Багато жінок регулярно покриває нігті гель-лаком. Це і не дивно, адже завдяки цьому, їхні ручки мають гарний вигляд протягом щонайменше декількох тижнів, без зайвих зусиль.

При відростанні нігтів, гель, фактично, лишається лише на частині нігтьової пластини. А це, своєю чергою, створює додатковий тиск з одного боку, пише 24 Канал.

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Скільки тижнів можна ходити з гелем

Термін ходіння з гелем визначається індивідуально. Потрібно враховувати наскільки швидко відростають нігті у конкретно взятої людини. В середньому, гель необхідно перероблювати через кожні 14 – 21 день.



Скільки тижнів можна носити гель-лак / Фото Pexels

Те, як довго ви можете не перероблювати покриття, залежить від того, де саме на ваших нігтиках "зона стресу". Ця точка – місце виникнення тріщин.

Як визначити, де "зона стресу":

Зніміть покриття з нігтів.

Натисніть на край нігтика. Місце, куди відбувається тиск, має стати білим.

Точка між білою зоною та натуральним кольором нігтя і буде "зоною стресу".

Найчастіше "зона стресу" знаходиться майже посередині нігтьової пластини, трохи ближче до кутикули.



Чи можна носити гель більш як місяць / Фото Pexels

Зверніть увагу! Місце, де знаходиться "зона стресу", на різних нігтях може відрізнятися. Варто враховувати це при визначенні терміну оптимального носіння.

Чим грозить переношування гелю:

сколи на нігтях та тріщини;

вагоме пошкодження нігтьової пластини;

відшарування нігтів біля основи;

ослаблення нігтьової пластини.



Чим шкідливе переношування лаку / Фото Pexels

Зауважте! В середньому, нігтьова пластина повністю оновлюється кожні 4 місяці.