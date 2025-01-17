Скраб является абразивным средством ухода за телом и имеет две классификации – для лица и тела, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmetea. Наносить косметику рекомендуется после умывания лица гелем или приема душа. Чтобы скраб подействовал, тело должно быть распаренным. Это лучше помогает снять верхний слой клеток эпидермиса.

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Чтобы достичь максимального эффекта от скрабирования тела, советуют пользоваться специальной перчаткой, а потом смыть средство теплой водой и вытереть тело полотенцем.

Как часто можно пользоваться скрабом для тела

Скрабом с мелким абразивом на основе сахара можно летом пользоваться 2 – 3 раза в неделю. А вот скрабы на базе соли наносить можно не чаще, чем раз в 2 недели. Зимой скрабом стоит пользоваться стоит только раз в неделю. После скрабирования очень важно закрепить результат увлажняющим или питательным кремом для тела.



Скрабирование улучшает состояние кожи / Фото Pexels

Как выбрать скраб для тела

Скрабы делятся на две категории – на основе соли и сахара. Сахарный скраб подойдет для нежирной кожи. А вот для девушек, кожа которых больше склонна к жирности, подойдет соляной скраб, который хорошо убирает излишки кожного жира и нормализует сальные железы. Соляной скраб нельзя использовать, если на коже есть высыпания или покраснения.

Определенные скрабы содержат в себе масло кокоса, ши, жожоба или какао. После них всегда надо пользоваться дополнительным увлажнением. Соляные варианты косметики, хоть и содержат масла и экстракты растений, требуют еще большего ухода за кожей. Соль влияет на способность кожи удерживать влагу и требует некой компенсации в виде нанесения крема.

Функция скраба заключается в том, чтобы удалить ороговевшие чешуйки кожи и сделать рельеф кожи гладким и ровным. Использование скраба способствует улучшению кровообращения, поэтому уделяйте особое внимание зонам бедер, живота, и ягодиц, если хотите избавиться от "апельсиновой корки".

Скрабирование также помогает очистить поры и хорошо раскрыть их, а это стимулирует омоложение кожного покрова. Благодаря этой косметической процедуре, кожа станет красивой и упругой.