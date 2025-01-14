Как часто можно красить волосы: это надо запомнить всем женщинам

Большинство женщин на постоянной основе прибегают к окрашиванию волос. Некоторые просто добавляет насыщенного оттенка естественному цвету, кто-то кардинально меняет имидж перекрашиваясь в несколько тонов. Старшие женщины красятся, чтобы зарисовать седину.

Чтобы сохранить волосы здоровыми и не повредить их, надо знать сколько же времени должно пройти между процедурами, чтобы окрашивание не привело к ломким прядям и поврежденным кончикам, пишет 24 Канал.

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Как часто можно красить волосы

В общем рекомендуется красить волосы не чаще, чем через месяц или полтора после нанесения предыдущей краски. Этот промежуток времени будет достаточным для того, чтобы волосы не пострадали от химического средства и успели восстановиться.

За месяц волосы отрастают на 1 сантиметр, поэтому светлые корни на темных прядях имеет неопрятный вид, поэтому окрашивание через 4 или 6 недель отлично подходит для докрашивания отросших корней. Пигмент постепенно ляжет без переходов, а цвет будет одинаковый по всей длине.

Окрашенные волосы носятся более месяца идеально, потом уже понемногу начинает вымываться, поэтому можно его рисовать уже самостоятельно или записываться в салон к мастеру.



Красить волосы нужно раз в 4 – 6 недель / Фото Unsplash

На частоту окрашивания волос влияет много различных факторов. Если волосы являются ломкими, сухими и поврежденными, то красить их стоит еще реже, при этом надо активно использовать увлажняющие маски, кондиционеры и соответствующий шампунь.

Старшим женщинам, которые маскируют седину красить волосы можно каждый месяц, но для того, чтобы поддерживать структуру в хорошем состоянии, рекомендуется использовать менее агрессивные средства.

Вредно частое окрашивание волос для тех, кто его осветляет или использует отбеливание, которое содержат в составе немало химических соединений, которые способны обнажить кортекс волос. Соответственно они становятся ломкими и уязвимыми. Если использовать краску не часто, то это улучшит состояние волос.

Чтобы цвет волос после окрашивания как можно дольше оставался насыщенным, надо приобрести специальную линейку шампуня, маски и кондиционера для окрашенных волос. Не стоит мыть волосы каждый день, достаточно будет вымыть их раз в 3 дня, поскольку каждое последующее мытье только будет выводить краску. Ополаскивайте волосы теплой водой, поскольку горячая вода способствует вымыванию краски.