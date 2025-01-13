Также частота мытья зависит от жирности волос, уровня активности и даже возраста, пишет 24 Канал со ссылкой на Health.

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Как часто надо мыть голову

Есть немало людей, которые имеют жирные волосы, поэтому прибегают к ежедневному мытью головы, впрочем дерматологи говорят, что слишком частое мытье волос шампунем может высушить их и даже сделать тусклыми.

А вот недостаточное мытье волос может привести к появлению перхоти, неприятного запаха кожи головы и другими проблемами. Частота мытья волос зависит от многих факторов – от типа волос до состояния кожи головы.

Мытье головы по типу волос

Людям, которые имеют жирные волосы нужно мыть волосы ежедневно, потому что если опустить этот процесс, то это приведет к излишнему дискомфорту и зуду кожи. Люди с сухими волосами могут мыть их реже.

Не последнюю роль играет толщина и структура волос. Густые или вьющиеся волосы не нужно мыть часто, достаточно будет их вымыть раз или дважды в неделю. Если же волосы тонкие, то их нужно мыть чаще – раз в 2-3 дня.

Очень важно после каждого мытья волос наносить на кончики кондиционер для укрепления и увлажнения и не забывать пользоваться перед этим маской.



Мытье волос для каждого человека является индивидуальным / Фото Pexels

Мытье головы по возрасту

Возраст тоже может определить, как часто вам нужно мыть волосы. С возрастом кожа головы вырабатывает меньше кожного сала, поэтому его не придется мыть шампунем так часто, как раньше.

Детям нужно мыть волосы ежедневно или через день. Это касается детей от 12 лет или в начале полового созревания с жирными или прямыми волосами и физической активностью. Детям от 8 до 11 лет достаточно будет помыть волосы 1 или 2 раза в неделю. Для детей от 8 до 12 лет с вьющимися волосами мыть голову стоит каждые 7 – 10 дней.

Мытье волос по состоянию кожи головы

Перхоть является признаком того, что волосы придется мыть чаще. Если этого не делать вовремя, то это только приведет к повышению уровня кожного сала на коже головы и приведет к еще более частому зуду кожи головы или даже себорейному дерматиту.

Важно обратить внимание и на уровень активности. Кожа будет выделять больше пота и неприятного запаха, если вы много занимаетесь спортом и физически активными, поэтому для тех, кто постоянно в зале волосы придется мыть после занятий спорта.

Какой шампунь выбрать

Для тех, кто часто использует различные спреи для укладки, стоит выбирать шампунь для глубокого очищения. Для окрашенных волос используйте шампунь, который предназначен именно для них.

Есть несколько признаков того, что волосы вы моете слишком часто – это жирность, перхоть, плохой запах кожи и видимая грязь на волосах. А вот признаки слишком частого мытья являются другими – это сухость и отсутствие блеска, ломкость и сухая кожа головы.

Рост волос может влиять от частоты мытья. Поддержка частого мытья в соответствии с типом волос и состояния головы может быть полезной для роста.