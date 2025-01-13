Також частота миття залежить від жирності волосся, рівня активності та навіть віку, пише 24 Канал з посиланням на Health.

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Як часто треба мити голову

Є чимало людей, які мають жирне волосся, тому вдаються до щоденного миття голови, втім дерматологи кажуть, що занадто часте миття волосся шампунем може висушити його й навіть зробити тьмяним.

А от недостатнє миття волосся може призвести до появи лупи, неприємного запаху шкіри голови й іншими проблемами. Частота миття волосся залежить від багатьох факторів – від типу волосся до стану шкіри голови.

Миття голови за типом волосся

Людям, які мають жирне волосся потрібно мити волосся щодня, бо якщо опустити цей процес, то це призведе до зайвого дискомфорту й свербежу шкіри. Люди з сухим волоссям можуть мити його рідше.

Не останню роль відіграє товщина й структура волосся. Густе чи кучеряве волосся не потрібно мити часто, достатньо буде його вимити раз чи двічі на тиждень. Якщо ж волосся тонке, то його потрібно мити частіше – раз на 2-3 дні.

Дуже важливо після кожного миття волосся наносити на кінчики кондиціонер для зміцнення та зволоження й не забувати користуватися перед цим маскою.



Миття волосся для кожної людини є індивідуальним / Фото Pexels

Митя голови за віком

Вік теж може визначити, як часто вам потрібно мити волосся. З віком шкіра голови виробляє менше шкірного сала, тому його не доведеться мити шампунем так часто, як раніше.

Дітям потрібно мити волосся щодня або через день. Це стосується дітей від 12 років чи на початку статевого дозрівання з жирним чи прямим волосся й фізичною активністю. Дітям від 8 до 11 років достатньо буде помити волосся 1 чи 2 рази на тиждень.Для дітей від 8 до 12 років з кучерявим волоссям мити голову варто кожних 7 – 10 днів.

Миття волосся за станом шкіри голови

Лупа є ознакою того, що волосся доведеться мити частіше. Якщо цього не робити вчасно, то це лише призведе до підвищення рівня шкірного сала на шкірі голови й призведе до ще частішого свербежу шкіри голови чи навіть себорейного дерматиту.

Важливо звернути увагу й на рівень активності. Шкіра буде виділяти більше поту й неприємного запаху, якщо ви багато займаєтеся спортом та є фізично активними, тому для тих, хто постійно в залі волосся доведеться мити після занять спорту.

Який шампунь обрати

Для тих, хто часто використовує різноманітні спреї для укладки, варто обирати шампунь для глибокого очищення. Для фарбованого волосся використовуйте шампунь, який призначений саме для нього.

Є кілька ознак того, що волосся ви миєте занадто часто – це жирність, лупа, поганий запах шкіри та видимий бруд на волосся. А от ознаки занадто частого миття є іншими – це сухість та відсутність блиску, ламкість та суха шкіра голови.

Ріст волосся може впливати від частоти миття. Підтримка частого миття відповідно до типу волосся й стану голови може бути корисною для росту.