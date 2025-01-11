Зима – идеальное время, чтобы попробовать новую стрижку, пишет 24 Канал. Новая прическа позволит любой женщине почувствовать себя особенной. Можно изменить стрижку и в том случае, когда вы устали от предыдущей прически и хотите немного изменить свой внешний вид.

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Парикмахеры составили варианты лучших причесок для женщин после 50 лет, которые охватывают диапазон от коротких до средних волос. Все они модные и универсальные, поэтому непременно понравятся многим.

Каре

Для женщин в старшем возрасте советуем создать каре до плеч с длинными слоями. Чтобы придать ей объема, надо воспользоваться феном, спреем для волос и круглой щеткой. А вот добавление челки придаст определенного шика и молодости и даже смягчит образ.



Стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Многослойный боб

Именно эта стрижка является очень популярной, потому что может похвастаться своей универсальностью, поскольку одинаково подходит для молодых или старших женщин. Прическа прекрасно удлиняет лицо и делает волосы гуще и здоровее. Многослойный боб состоит из нескольких слоев, что и придает ему выгодного объема.



Стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Мягкая пикси

Короткая стрижка пикси отличается короткой длиной сзади и стрижеными боками с большей длиной на макушке. Можно создать мягкое пикси, сохранив верхние слои длиннее и волнистыми. Эффект выглядит прекрасно густым волосам.



Стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Также можно обратить внимание на стрижки в стиле Джейн Фонды, добавить к своей прическе челку, асимметричное пикси или даже асимметричный боб.