Как часто можно использовать маску для волос: ответ стоит знать всем

Маска для волос является такой же важной, как шампунь. На состояние волос влияют многие факторы: жесткая вода, холодный ветер, сушка феном, использование выпрямителей и т.д. Чтобы восстановить их и придать блеск после мытья шампунем обязательно нужно нанести на пряди маску.

Именно маска считается самым эффективным средством для восстановления волос, поскольку питает их и хорошо увлажняет, пишет 24 Канал со ссылкой на Full Forse. Использование маски на постоянной основе имеет множество преимуществ. Средство улучшает структуру волос, повышает эластичность и предотвращает ломкость.

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Основные преимущества маски для волос

Восстановление. Маска прекрасно восстанавливает поврежденные волосы, которые подвергались термическому или химическому воздействию. Имеется здесь в виду окрашивание волос или частое использование фена или плойки. Благодаря маске структура волос восстанавливается и они становятся гладкими и мягкими.

Увлажнение. Маска имеет невероятное влияние на состояние сухих или ломких волос, поскольку хорошо увлажняет их. Если не использовать маску, то волосы станут ломкими, сухими и потеряют блеск.

Питание. Маска наполняет наши волосы витаминами, аминокислотами и минералами, которые способствуют его укреплению, росту и улучшению общего состояния.

Защита. Это средство для волос защищает волосы от ультрафиолетового излучения и всевозможных загрязнений.



Маски улучшают состояние волос / Фото Pexels

Как часто можно использовать маску для волос

Для каждого типа волос использование маски является разным. Это также зависит и от самого состояния волоса.

Нормальные волосы. Чтобы поддерживать здоровый вид волос, достаточно использовать маску всего лишь 1 раз в неделю.

Поврежденные или сухие волосы. Для увлажнения и восстановления сухих или поврежденных волос, маску стоит применять уже чаще – 2 или 3 раза в неделю.

Жирные волосы. Такой тип волос имеет чрезмерную маслянистость, поэтому маску нужно использовать только раз в 2 недели.

Как правильно пользоваться маской для волос

Мытье волос. Сначала волосы надо хорошо вымыть шампунем. Такое действие следует повторить дважды. Первый раз мытья шампунем удаляет грязь, жир и остатки стайлинга, а второе нанесение шампуня уже открывает кутикулы волос, чтобы все ингредиенты следующего средства для волос (маски) смогли легко проникнуть внутрь.

Нанесение маски. Маску нужно нанести по всей длине волос, но избегать ее у корней. Средства должно быть достаточно на кончиках, поскольку именно они нуждаются в питании и восстановлении.

Время действия. Магазинные маски достаточно подержать на волосах от 3 до 5 минут. Если вы пользуетесь профессиональными салонными масками, то средство можно оставить на волосах на 10 минут. Время нанесения пишет на каждой баночке маски и указано в инструкции.

Смывание. Маску рекомендуется смывать теплой водой, а чтобы волосы блестели, то последнее ополаскивание может быть прохладной водой, чтобы хорошо закрыть кутикулы волос.