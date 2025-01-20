Как часто можно наращивать ресницы: ответ, который надо знать девушкам

Девушки любят наращивать ресницы, поскольку такая beauty-процедура позволяет им сэкономить время на покраске ресниц тушью и в целом подчеркнуть взгляд. Наращенные ресницы у всех носятся по-разному, поэтому надо знать, как часто можно прибегать к такой процедуре, чтобы не навредить им.

Наращенные ресницы любят все, кто хочет их удлинить и придать объем, пишет 24 Канал. Процедура даже позволяет скорректировать асимметрию и форму глаз, визуально поднять опущенные уголки и сделать взгляд более открытым.

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Как часто можно наращивать ресницы

Правильно наращенные ресницы у хорошего мастера носятся месяц. Далее уже ресницы начнут естественно отпадать и будут заметны определенные залысины, хотя визуально ресницы будут выглядеть еще длинными.

В среднем наращивание ресниц можно делать через месяц или полтора после предыдущей процедуры. В период влажности ресницы могут выпадать чаще, поэтому летом к наращиванию можно прибегать чаще, хотя не очень рекомендуется.

Лешмейкеры не советуют в первые сутки после процедуры мочить наращенные ресницы, а после 3 – 4 дней воздержаться от горячей ванны и душа. Также желательно отказаться от бани, сауну и бассейна, поскольку клею нужно время, чтобы полимеризоваться.



Наращивать ресницы можно каждый месяц / Фото Pexels

Чтобы ресницы гораздо дольше носились и имели презентабельный вид, во время мытья лица утром мойте его так, чтобы вода попала на щеки на уголки глаз, отдельно ладонями помойте лоб. Если будете тереть все лицо каждый день, то ресницы начнут отпадать гораздо быстрее.

Обратите внимание, что наращивание ресниц не рекомендовано женщинам, которые имеют аллергические реакции на материалы наращивания. Также от наращивания ресниц стоит отказаться людям с повышенной слезливостью, поскольку из-за трения ресницы начнут быстрее отклеиваться, и как результат, их придется делать чаще.

Чаще всего к наращиванию ресниц прибегают девушки, у которых от природы реснички короткие и даже тушь не помогает их удлинить и создать желаемый объем. Если прекратить процедуру наращивания, то теперь с помощью специальных средств и масел для ресниц, их можно отрастить в домашних условиях, однако результата придется ждать несколько месяцев.