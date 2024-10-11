Как стирать джинсы, чтобы они не изнашивались: совет, который удивит всех

Джинсы являются едва ли не единственным нарядом, который мы чаще всего носим. Соответственно и загрязняются они быстро и требуют постоянной стирки. Эксперты удивили советом, который поможет сохранить джинсы в хорошем состоянии длительное время.

Джинсы являются удобными и практичными, поэтому мы надеваем их чуть ли не каждый день, пишет Express. Специалист Дэвид Закван рассказал, что не стоит слишком часто стирать джинсы, если вы хотите как можно дольше сохранить в хорошем состоянии свою пару денимовых брюк.

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По словам эксперта, если джинсы дорогие, то их лучше не стирать в стиральной машинке. Сделать это можно самостоятельно. Для этого надо наполнить миску или ванну водой и вывернуть карманы из джинсов и сами джинсы вывернуть наизнанку. В емкость с водой надо налить немного средства для мытья посуды или капсулу для стирки.

В этом растворе джинсы надо оставить на 15 минут, а после этого слить воду и прополоскать джинсы под проточной водой или навести на них душевую лейку. Далее надо легко отжать воду, забрать лишнюю влагу и повесить сушить джинсы на свежий воздух. В сушилке их не рекомендуется сушить.

Совет по эффективной стирке джинсов: смотрите видео

Стирка наизнанку позволяет сохранить цвет джинсов и не вывести их водой. По желанию, можно добавить немного кондиционера, чтобы сохранить оттенок джинсов.

В общем джинсовую ткань не стоит часто стирать. Прибегать к стирке в стиральной машинке стоит только тогда, когда вещь грязная или плохо пахнет. Специалисты советуют бросать стирать джинсы один раз из 10 случаев, когда вы будете бросать стирку в стиральную машинку.