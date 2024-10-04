Наряды и обувь из замши представили множество дизайнеров на Неделях моды, поэтому стильные девушки уже приобрели для себя немало вещей, пишет Elle. Но для того, чтобы вещь как можно дольше прослужила, за ней надо тщательно заботиться. Учитывая то, что замша является очень деликатной, поэтому очищать ее соответственно надо довольно осторожно.

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Как почистить замшевую куртку или пиджак

Для курток или жакетов есть специальные щетки с мягкой щетиной, которые предназначены именно для замши. Если же пятно устойчивое, то вам понадобится проволочная щетка. Впрочем тереть загрязнения следует очень осторожно и деликатно, чтобы не оставить следы на одежде.

Кроме того, прекрасно удаляет пятно тальк. Им надо посыпать пятно и оставить на несколько часов, а после этого осторожно вытереть вещь.



Замшевый пиджак можно легко отчистить / Фото Pexels

Как почистить замшевую обувь

На поверхности замшевых сапог может быть пятно от лужи или другого вещества. Его можно удалить с помощью пилочки для ногтей. Надо всего лишь несколько раз провести по загрязнению.

Эффективной является в удалении пятен канцелярская резинка. Этим лайфхаком пользуются почти все. Все, что надо сделать – это потереть поверхность обуви ластиком. После такой манипуляции пятно мгновенно исчезнет.

Также пятно можно удалять свежими панировочными сухарями. Потрите ими загрязнение и через некоторое время оно исчезнет.

Одежда и обувь из замши могут долго носиться, однако вам нужно за ним правильно ухаживать и ограничить ношение этих вещей в дождливую погоду, поскольку вода имеет негативное влияние, особенно на сапоги.