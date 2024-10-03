Кармашек на трусах пришивается для поддержания необходимой гигиены, пишет Lady 24. Белье может быть из разнообразного материала, но лоскуток ткани отличается, а все потому, что он из натурального хлопка. Этот кармашек защищает кожу от контакта с материалом, из которого пошита остальная часть трусиков.

Читайте также Очень важная деталь: зачем на джинсах есть заклепки

Зачем на трусиках кармашек

Маленький кусочек натурального материала позволяет избавиться от бактерий и раздражений кожи в деликатном месте. Воздухопроницаемый материал предотвращает развитие гинекологического заболевания, такого как молочница. Именно поэтому очень важно носить качественные трусы, которые обеспечат комфорт и смогут предотвращать развитие вредной микрофлоры.

Кроме того, маленькая вставка ткани предотвращает трение. Особенно важна она на трусиках из кружева, которые без кармашка было бы крайне неудобно носить.



Кармашек на белье является необходимым / Фото Getty Images

У вас может возникнуть вопрос, почему же лоскуток ткани не пришивают полностью, а оставляют кармашек?! Дело в том, что во время пошива невозможно все швы сделать внутренними, поэтому из эстетических соображений ткань пришивают только из трех частей, а четвертый – остается непрошитым, чтобы оставаться без заметного шва. Поэтому эта часть ткани получила название "карманы".

Из-за того, что трусы и частичка ткани пошиты из разных материалов, то во время стирки способны по-разному растягиваться, а вот именно кармашек сохраняет правильную форму ткани.