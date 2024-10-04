Вбрання та взуття із замші представили безліч дизайнерів на Тижнях моди, тож стильні дівчата вже придбали для себе чимало речей, пише Elle. Та для того, щоб річ якомога довше прослужила, за нею треба ретельно дбати. Враховуючи те, що замша є дуже делікатною, тож очищувати її відповідно треба доволі обережно.

Читайте також Навіщо на трусиках кишеня: без неї білизна була б небезпечною

Як почистити замшеву куртку чи піджак

Для курток чи жакетів є спеціальні щітки з м’якою щетиною, які призначені саме для замші. Якщо ж пляма стійка, то вам знадобиться дротяна щітка. Втім терти забруднення слід дуже обережно й делікатно, щоб не залишити сліди на одязі.

Окрім того, чудово видаляє пляму тальк. Ним треба посипати пляму та залишити на кілька годин, а після цього обережно витерти річ.



Замшевий піджак можна легко відчистити / Фото Pexels

Як почистити замшеве взуття

На поверхні замшевих чобіт може бути пляма від калюжі чи іншої речовини. Її можна видалити за допомогою пилочки для нігтів. Треба всього лише кілька разів провести по забрудненню.

Ефективною є у видаленні плям канцелярська гумка. Цим лайфхаком користуються майже всі. Все, що треба зробити – це потерти поверхню взуття гумкою. Після такої маніпуляції пляма миттєво зникне.

Також пляму можна видаляти свіжими панірувальними сухарями. Потріть ними забруднення і через певний час воно зникне.

Одяг та взуття із замші можуть довго носитися, проте вам потрібно за ним правильно доглядати та обмежити носіння цих речей в дощову погоду, оскільки вода має негативний вплив, особливо на чоботи.