Во время разговора мы обращаем внимание не только на лицо, но и на руки. Одна деталь может значительно улучшить впечатление – и это цвет лака на ногтях.

Правильно подобранный оттенок влияет на свежесть рук, а в определенных случаях делает их даже моложе, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Это может быть легкий полупрозрачный цвет или насыщенный оттенок, что будет акцентировать внимание на ногтях.

Читайте также Интернет взрывается новым трендом: как сделать воздушный стемпинг на ногтях

Маникюр уже давно стал мощным элементом стиля, который подчеркивает ухоженность и уверенность. Эксперты салонов красоты выделили 6 оттенков, которые визуально омолаживают руки. Руки – это визитная карточка, поэтому нужно выбирать правильный цвет.

Какой цвет лака подходит всем женщинам?

Молочно-белый

Молочный оттенок хорошо покрывает неровности на ногтях и создает ощущение свежести. Именно этот нежный цвет прекрасно подчеркивает естественную красоту рук.

Нежно-розовый

Полупрозрачный розовый цвет придает ногтям здоровый и естественный оттенок. Подходит такой лак и для офиса, и для вечеринки.

Классический красный

Специалисты говорят, что именно холодные оттенки красного – вишневый, малиновый или рубиновый цвет способны скрыть недостатки кожи, потому что акцент весь перебирает на себя оттенок ногтей. Маникюр в красном цвете выглядит стильным и элегантным.

Французский маникюр

Тонкая белая линия на кончике ногтя визуально удлиняет пальцы и делает их худыми, а ногти – более ухоженными и молодыми.

Бежевый с перламутром

Этот оттенок лака отражает свет и делает ногти ухоженными, а руки – элегантными. Цвет подчеркивает свежесть и прячет мелкие недостатки.

Кроме того, чтобы отвлечь внимание от признаков старения и придать рукам более молодой вид, стоит использовать оранжевые и персиковые цвета для маникюра, пишет New Beauty. Овальная форма ногтей визуально удлиняет пальцы, делая руки изящнее. Также способствует более молодому виду рук – уход за кутикулой. Частое мытье посуды или работа с водой могут привести к сухости рук, поэтому важно использовать перчатки и увлажнять руки кремом на ночь.

Какие ногти возвращаются в моду?