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Lady Советы для Lady Духи с запахом кокоса: они перенесут вас в тропические края
23 марта, 19:34
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Духи с запахом кокоса: они перенесут вас в тропические края

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Духи с ароматом кокоса создают ощущение тропической свежести и релакса.
  • Эти ароматы идеально подходят для теплого времени года.

Сейчас на рынке представлено огромное количество парфюмов. В том числе и с запахом кокоса. Казалось бы этот аромат довольно типичный, однако в разных композициях он раскрывается совершенно по-другому.

Духи с ароматом кокоса обычно создают ощущение тропической свежести и релакса. Они идеально подходят для теплого времени года, пишет 24 Канал.

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Tom Ford Soleil Blanc


Какие есть духи с ароматом Баунти / Фото Pinterest

Это роскошный и уникальный аромат, передающий атмосферу тропического курорта. В основе лежат нотки кокоса, сочетающиеся с теплыми цветочными и цитрусовыми мотивами.

  • Верхние ноты: фисташки, бергамот, кардамон, розовый перец.
  • Средние ноты: тубероза, жасмин, иланг-иланг.
  • Базовые ноты: кокс, амбра, бобы тонка, бензоин.

Guerlain Terracotta Le Parfum


Какие духи стоит купить на лето / Фото Pinterest

Это духи с ощутимым кокосовым акцентом в сочетании с теплыми нотами ванили. Аромат создает ощущение теплого лета.

  • Верхние ноты: цветок тиаре, бергамот, кокос.
  • Средние ноты: апельсиновый цвет, жасмин, иланг-иланг.
  • Базовые ноты: ваниль, мускус.

Chanel Chance Eau Tendre


Варианты духов с запахом кокоса / Фото Pinterest

Этот аромат имеет легкое фруктовое начало с нотами грейпфрута и айвы, сочетающихся с кокосом. Такие духи – идеальный вариант на каждый день.

  • Верхние ноты: айва, грейпфрут.
  • Средние ноты: гиацинт, жасмин.
  • Базовые ноты: мускус, ирис, амбра, кедр из Вирджинии.

Escada Taj Sunset


Какие есть духи с тропическим запахом / Фото Pinterest

Яркий и фруктовый аромат, в котором кокос сочетается с манго, папайей и цветами. Он напоминает теплый летний вечер на тропическом острове.

  • Верхние ноты: манго, нектарин, красный апельсин.
  • Средние ноты: водяная лилия, лотос, звездное яблоко, малина.
  • Базовые ноты: мускус, сандал, кокос.