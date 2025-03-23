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Lady Поради для Lady Парфуми з запахом кокоса: вони перенесуть вас у тропічні краї
23 березня, 19:34
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Парфуми з запахом кокоса: вони перенесуть вас у тропічні краї

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Парфуми з ароматом кокоса створюють відчуття тропічної свіжості і релаксу.
  • Ці аромати ідеально підходять для теплої пори року.

Зараз на ринку представлена величезна кількість парфумів. Зокрема і з запахом кокоса. Здавалося б цей аромат доволі типовий, однак, у різних композиціях він розкривається абсолютно по-іншому.

Парфуми з ароматом кокоса зазвичай створюють відчуття тропічної свіжості і релаксу. Вони ідеально підходять для теплої пори року, пише 24 Канал.

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Tom Ford Soleil Blanc


Які є парфуми з ароматом Баунті / Фото Pinterest

Це розкішний і унікальний аромат, що передає атмосферу тропічного курорту. В основі лежать нотки кокоса, які поєднуються з теплими квітковими і цитрусовими мотивами.

  • Верхні ноти: фісташки, бергамот, кардамон, рожевий перець.
  • Середні ноти: тубероза, жасмин, іланг-іланг.
  • Базові ноти: кокс, амбра, боби тонка, бензоїн.

Guerlain Terracotta Le Parfum


Які парфуми варто купити на літо / Фото Pinterest

Це парфуми з відчутним кокосовим акцентом у поєднанні з теплими нотами ванілі. Аромат створює відчуття теплого літа.

  • Верхні ноти: квітка тіаре, бергамот, кокос.
  • Середні ноти: апельсиновий цвіт, жасмин, іланг-іланг.
  • Базові ноти: ваніль, мускус.

Chanel Chance Eau Tendre


Варіанти парфумів з запахом кокоса / Фото Pinterest

Цей аромат має легкий фруктовий початок з нотами грейпфрута та айви, що поєднуються з кокосом. Такі парфуми – ідеальний варіант на кожен день.

  • Верхні ноти: айва, грейпфрут.
  • Середні ноти: гіацинт, жасмин.
  • Базові ноти: мускус, ірис, амбра, кедр з Вірджинії.

Escada Taj Sunset


Які є парфуми з тропічним запахом / Фото Pinterest

Яскравий і фруктовий аромат, в якому кокос поєднується з манго, папаєю і квітами. Він нагадує теплий літній вечір на тропічному острові.

  • Верхні ноти: манго, нектарин, червоний апельсин.
  • Середні ноти: водяна лілія, лотос, зоряне яблуко, малина.
  • Базові ноти: мускус, сандал, кокос.