Це і не дивно, адже Victoria's Secret відомий своїми елегантними і сексуальними ароматами, які вже багато років є синонімом жіночності та розкоші, пише 24 Канал.
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Які аромати Victoria's Secret варто придбати
Victoria's Secret Bombshell
Bombshell – це, безумовно, один з найпопулярніших ароматів бренду. Він асоціюється з ідеєю впевненості, сили і сексуальності.
Які парфуми від Вікторія Сікрет варто спробувати / Фото Pinterest
Це квітково-фруктовий аромат з нотами півонії, полуниці, жасмину та ванільної орхідеї. Bombshell ідеально підходить для сучасної жінки, яка хоче залишати незабутнє враження.
Victoria's Secret Heavenly
Heavenly – це втілення ніжності та елегантності. Аромат має тонкі квіткові ноти з додаванням мускусу, сандалового дерева та ванілі, що створює відчуття легкості і вишуканості.
Які парфуми від Victoria's Secret подобаються чоловікам / Фото Pinterest
Heavenly став класикою серед парфумів Victoria's Secret завдяки своїй здатності підкреслювати природну красу кожної жінки.
Victoria's Secret Love
Love – це аромат, який поєднує в собі елементи витонченості і романтики. Він містить свіжі нотки ялівцю і квітів абрикоса.
Які аромати є у Victoria's Secret / Фото Pinterest
Цей парфум ідеально підходить для романтичних побачень і тих митей, коли ви маєте відчувати себе на всі 100%.
Victoria's Secret Very Sexy
Very Sexy – аромат, який можна описати як втілення пристрасті і захоплення. Він сповнений чуттєвих квіткових нот і має цікаву "перчинку".
Пристрасті парфуми від Victoria's Secret / Фото Pinterest
Very Sexy передає почуття, що пробуджують в кожній жінці бажання і самовираження. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче підкреслити свою сексуальність і привабливість.
Victoria's Secret Tease
Tease – це аромат, який поєднує в собі грайливість і таємничість. Його склад включає нотки троянди, мускусу та ванілі, що створюють неповторне поєднання солодкого та спокусливого.
Квіткові аромати від Victoria's Secret / Фото Pinterest
Tease – це аромат для жінок, які хочуть бути сміливими, загадковими і трохи відчайдушними.
Зверніть увагу! Вказані аромати – це парфумована вода від бренду Victoria's Secret. Тобто, концентрація ароматичних речовин складає 15 – 20% (стійкість аромату 4 – 8 годин).