Це і не дивно, адже Victoria's Secret відомий своїми елегантними і сексуальними ароматами, які вже багато років є синонімом жіночності та розкоші, пише 24 Канал.

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Які аромати Victoria's Secret варто придбати

Victoria's Secret Bombshell

Bombshell – це, безумовно, один з найпопулярніших ароматів бренду. Він асоціюється з ідеєю впевненості, сили і сексуальності.



Які парфуми від Вікторія Сікрет варто спробувати / Фото Pinterest

Це квітково-фруктовий аромат з нотами півонії, полуниці, жасмину та ванільної орхідеї. Bombshell ідеально підходить для сучасної жінки, яка хоче залишати незабутнє враження.

Victoria's Secret Heavenly

Heavenly – це втілення ніжності та елегантності. Аромат має тонкі квіткові ноти з додаванням мускусу, сандалового дерева та ванілі, що створює відчуття легкості і вишуканості.



Які парфуми від Victoria's Secret подобаються чоловікам / Фото Pinterest

Heavenly став класикою серед парфумів Victoria's Secret завдяки своїй здатності підкреслювати природну красу кожної жінки.

Victoria's Secret Love

Love – це аромат, який поєднує в собі елементи витонченості і романтики. Він містить свіжі нотки ялівцю і квітів абрикоса.



Які аромати є у Victoria's Secret / Фото Pinterest

Цей парфум ідеально підходить для романтичних побачень і тих митей, коли ви маєте відчувати себе на всі 100%.

Victoria's Secret Very Sexy

Very Sexy – аромат, який можна описати як втілення пристрасті і захоплення. Він сповнений чуттєвих квіткових нот і має цікаву "перчинку".



Пристрасті парфуми від Victoria's Secret / Фото Pinterest

Very Sexy передає почуття, що пробуджують в кожній жінці бажання і самовираження. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче підкреслити свою сексуальність і привабливість.

Victoria's Secret Tease

Tease – це аромат, який поєднує в собі грайливість і таємничість. Його склад включає нотки троянди, мускусу та ванілі, що створюють неповторне поєднання солодкого та спокусливого.



Квіткові аромати від Victoria's Secret / Фото Pinterest

Tease – це аромат для жінок, які хочуть бути сміливими, загадковими і трохи відчайдушними.

Зверніть увагу! Вказані аромати – це парфумована вода від бренду Victoria's Secret. Тобто, концентрація ароматичних речовин складає 15 – 20% (стійкість аромату 4 – 8 годин).