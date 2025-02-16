5 советов, которые помогут выспаться: протестируйте уже сегодня

Качественный и крепкий сон – залог хорошего настроения и самочувствия и высокой концентрации над задачами. Сон способен восстанавливать и оздоравливать организм, поэтому ему стоит уделять особое внимание.

Продолжительность сна взрослого человека должна составлять от 7 до 8 часов в день, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Заботясь о качественном сне, вы сможете поддерживать хорошее физическое и психическое здоровье. Когда мы спим, восстанавливается наш мозг, физическая энергия и память восстанавливаются, поэтому для того, чтобы на следующий день полностью раскрыть свой потенциал нужно хорошо выспаться.

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Чтобы улучшить качество сна, стоит воспользоваться несколькими действенными советами, которые легко повторить.

Придерживайтесь графика сна

Научитесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Порой это бывает сделать не просто, но эта привычка даст вам впоследствии больше времени на все нужды, поскольку вы будете чувствовать себя свежими и полными энергии.

Создайте рутину для расслабления

Перед сном полезно принимать теплую ванну, читать, пить чашку травяного чая, или массировать тело. Не рекомендуется перед сном листать соцсети, поскольку синий свет от электронных устройств может препятствовать сну.

Оптимизируйте свою среду обитания

Чтобы обеспечить качественный сон, убедитесь в том, что в спальне темно, тихо и прохладно. За 10 минут до сна откройте окно и проветрите комнату. Благодаря такому лайфхаку вам удастся хорошо выспаться.

Следите за питанием

Специалисты советуют избегать перед сном тяжелой пищи, кофеина и алкоголя. Если хочется что-то съесть вечером, то пусть это будут фрукты, овощи, греческий йогурт или хумус.

Ведите активный образ жизни

Улучшить качество сна может физическая активность, однако интенсивных тренировок перед сном лучше избегать. Можно заниматься йогой или стретчингом. За несколько часов до сна можно осуществить вечернюю прогулку. Свежий воздух поможет телу устать, чтобы сон был крепким.

Эти несколько простых советов помогут улучшить качество сна, а затем повысить самочувствие, уровень энергии и производительность в течение дня.