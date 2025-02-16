Тривалість сну дорослої людини повинна складати від 7 до 8 годин на день, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Турбуючись про якісний сон, ви зможете підтримувати хороше фізичне та психічне здоров’я. Коли ми спимо, відновлюється наш мозок, фізична енергія та пам’ять відновлюються, тому для того, щоб наступного дня повністю розкрити свій потенціал потрібно добре виспатися.

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Щоб покращити якість сну, варто скористатися кількома дієвими порадами, які легко повторити.

Дотримуйтеся графіку сну

Навчіться лягати спати й прокидатися в один і той же час кожного дня. Часом це буває зробити не просто, але ця звичка дасть вам згодом більше часу на всі потреби, оскільки ви будете почувати себе свіжими й сповненими енергії.

Створіть рутину для розслаблення

Перед сном корисно приймати теплу ванну, читати, пити чашку трав’яного чаю, чи масажувати тіло. Не рекомендовано перед сном гортати соцмережі, оскільки синє світло від електронних пристроїв може перешкоджати сну.

Оптимізуйте своє середовище

Щоб забезпечити якісний сон, переконайтеся в тому, що у спальні темно, тихо й прохолодно. За 10 хвилин до сну відкрийте вікно й провітріть кімнату. Завдяки такому лайфхаку вам вдасться добре виспатися.

Слідкуйте за харчуванням

Фахівці радять уникати перед сном важкої їжі, кофеїну та алкоголю. Якщо хочеться щось з’їсти ввечері, то нехай це будуть фрукти, овочі, грецький йогурт чи хумус.

Ведіть активний спосіб життя

Покращити якість сну може фізична активність, однак інтенсивних тренувань перед сном краще уникати. Можна займатися йогою чи стретчингом. За кілька годин до сну можна здійснити вечірню прогулянку. Свіже повітря допоможе тілу втомитися, щоб сон був міцнішим.

Ці кілька простих порад допоможуть покращити якість сну, а відтак підвищити самопочуття, рівень енергії й продуктивність впродовж дня.