Сломала систему: девушка, сменившая работу трижды за три года, назвала лучшие советы для поиска

Поиск работы – это сложный и утомительный процесс, который сам по себе может казаться дополнительной работой.

Девушка, которая за последние три года пережила три увольнения, рассказала, как облегчить поиски. Что она советует, рассказываем далее.

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Как искать работу без лишнего стресса

34-летняя Джованна Вентола из США очень хорошо понимает, насколько трудной является задача по поиску работы, поскольку ее увольняли трижды за три года. Из своего опыта девушка определила несколько хитростей, которые могут помочь упростить поиск работы, и поделилась ими в тикток-видео.

Меня увольняли трижды за последние три года. Я работала в индустрии коммерческой недвижимости, и она полностью изменилась после Covid. Последний раз был самым тяжелым. Рынок труда кардинально отличается от того, что было даже год назад,

– говорит блогерша.

Будучи единственным человеком в своей семье и среди друзей, что встала перед трудностями безработицы, Вентола начала публиковать свой опыт в тикток, чтобы общаться с другими людьми, которые оказались в таком же положении.

Как девушка советует искать работу: смотрите видео

В марте 2024 года она создала профессиональное сообщество, чтобы те, кто ищет работу, могли обмениваться своими советами и подсказками.

Поэтому, девушка узнала много полезных лайфхаков. В частности, бывшая рекрутерка поделилась с Джованной идеей, как спланировать неделю во время безработицы, чтобы сохранить структуру и психическое благополучие. По ее словам, лучше всего подавать резюме в понедельник и утром вторника, оставляя среду и четверг свободными днями, а в пятницу просматривать ответы и при необходимости подаваться на новые вакансии.

Это связано с тем, что большинство работодателей, по ее опыту, открывают вакансии в понедельник, собирая заявки до вторника, а в среду и четверг активно анализируют их и договариваются с кандидатами о собеседованиях, поэтому в эти дни шансы, что резюме заметят не значительны. Зато в пятницу некоторые компании снова открывают вакансии, если не набрали достаточного количества заявок, поэтому это хороший шанс попробовать снова.

Мы только что взломали систему, как планировать и управлять собственным календарем. Я думаю, что когда есть возможность распоряжаться своим временем, есть ощущение, что вы делаете настоящую работу, вы продуктивны, психическое здоровье просто улучшается,

– делится Джованна.

Другие советы, которые выработала девушка вместе с сообществом, включают следующие:

Следите за своим психическим здоровьем. Найдите людей, которые могут рассказать о своем опыте. Общайтесь с ними как можно больше.

Будьте целеустремленны со своими идеями.

Возможно, придется отказаться от своего первоочередного представления о карьере.

Научитесь составлять бюджет.

Планируйте на 12 месяцев без работы.

Узнайте, как искать работу различными способами. К примеру, волонтерство помогает знакомиться с полезными людьми.

Разговаривайте с людьми в лифтах, в самолетах, в парке. Ведите случайные разговоры.

Джованна Вентола говорит, что за все три года поиска работ она не слышала ни разу подобных идей и сейчас они меняют ее подход кардинально.