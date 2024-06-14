Дівчина, яка за останні три роки пережила три звільнення, розповіла, як полегшити пошуки. Що вона радить, розповідаємо далі.

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Як шукати роботу без зайвого стресу

34-річна Джованна Вентола з США дуже добре розуміє, наскільки важким є завдання з пошуку роботи, оскільки її звільняли тричі за три роки. Зі свого досвіду дівчина визначила кілька хитрощів, які можуть допомогти спростити пошук роботи, та поділилась ними у тікток-відео.

Мене звільняли тричі за останні три роки. Я працювала в індустрії комерційної нерухомості, і вона повністю змінилася після Covid. Останній раз був найважчим. Ринок праці кардинально відрізняється від того, що було навіть рік тому,
– каже блогерка.

Будучи єдиною людиною у своїй родині та серед друзів, що постала перед труднощами безробіття, Вентола почала публікувати свій досвід у тікток, щоб спілкуватися з іншими людьми, які опинилися в такому ж становищі.

Як дівчина радить шукати роботу: дивіться відео

У березні 2024 року вона створила професійну спільноту, щоб ті, хто шукає роботу, могли обмінюватися своїми порадами та підказками.

Відтак, дівчина дізналась багато корисних лайфхаків. Зокрема, колишня рекрутерка поділилась з Джованною ідеєю, як спланувати тиждень під час безробіття, щоб зберегти структуру та психічний добробут. За її словами, найкраще подавати резюме у понеділок та зранку вівторка, залишаючи середу та четвер вільними днями, а в п’ятницю переглядати відповіді та за потреби подаватися на нові вакансії.

Це пов'язано з тим, що більшість роботодавців, за її досвідом, відкривають вакансії у понеділок, збираючи заявки до вівторка, а у середу та четвер активно аналізують їх та домовляються з кандидатами про співбесіди, тож у ці дні шанси, що резюме помітять не значні. Натомість у п'ятницю деякі компанії знову відкривають вакансії, якщо не набрали достатньої кількості заявок, тому це хороший шанс спробувати знову.

Ми щойно зламали систему, як планувати та керувати власним календарем. Я думаю, що коли є можливість розпоряджатися своїм часом, є відчуття, що ви робите справжню роботу, ви продуктивні, психічне здоров’я просто покращується,
– ділиться Джованна.

Інші поради, які виробила дівчина разом зі спільнотою, включають такі:

  • Слідкуйте за своїм психічним здоров'ям. Знайдіть людей, які можуть розповісти про свій досвід. Спілкуйтеся з ними якомога більше.

  • Будьте цілеспрямовані зі своїми ідеями.

  • Можливо, доведеться відмовитися від свого першочергового уявлення про кар’єру.

  • Навчіться складати бюджет.

  • Плануйте на 12 місяців без роботи.

  • Дізнайтеся, як шукати роботу різними способами. До прикладу, волонтерство допомагає знайомитися з корисними людьми.

  • Розмовляйте з людьми в ліфтах, у літаках, у парку. Ведіть випадкові розмови.

Джованна Вентола каже, що за всі три роки пошуку робіт вона не чула жодного разу подібних ідей і зараз вони змінюють її підхід кардинально.