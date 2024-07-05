От пушистых прядей до локонов: тиктокерка рассказала, как ухаживать за вьющимися волосами

Иногда пушистые волосы это на самом деле кудри, за которыми нужен правильный уход.

Как раскрыть потенциал собственных прядей и правильно ухаживать за ними, в соответствии со структурой, рассказываем далее.

Также интересно Защищает волосы и не мешает: трихолог показала идеальную прическу для сна

Как ухаживать за вьющимися волосами

Тикток-блогер @domi.ch_ делится на своей странице советами относительно того, как заботиться о вьющихся волосах. Девушка говорит, что на самом деле часто пушистые пряди – это кудри, которые ждут, пока за ними будут правильно ухаживать.

Чтобы раскрыть потенциал локонов, она советует после мытья еще на влажные волосы нанести крем для кудрей, а затем сжатиями сформировать завитки.

Как ухаживать за вьющимися волосами: смотрите видео

После этого тиктокер рекомендует осторожно убрать лишнюю влагу полотенцем и зафиксировать пряди гелем.

Сушить кудри она предлагает с помощью фена. Сначала это надо делать обычным способом, а когда пряди будут сухими на 50% использовать насадку "диффузор" для лучшей укладки.

В результате, по ее инструкции, должны получиться красивые и упругие кудри, которые будут держаться несколько дней.