Как собирать волосы для сна советует трихолог и как повторить ее прическу дома, рассказывает Lady 24.

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Как собирать волосы для сна

Сертифицированный трихолог Эбби Юнг поделилась на своей странице в тикток идеальной прической для сна. Эксперт говорит, что она удобная, защищает волосы от заломов и гарантирует, что пряди не будут мешать ночью.

Чтобы собрать волосы перед сном, она формирует хвост на макушке одной рукой, а дальше другой начинает закручивать его в пучок.

Трихолог отмечает, что важно не делать это слишком туго – волосы должны быть подвижными.

Как сделать пучок для сна: смотрите видео

Чтобы закрепить пучок, чтобы он не распался ночью, она не использует заколки или резинки. Вместо этого девушка берет небольшие крабики и фиксирует ими прическу с обеих сторон. Это позволяет достичь максимальной легкости, но и добавить устойчивости.

В результате Эбби Юнг получает идеальную прическу для сна, которая, по ее словам, держится достаточно хорошо, обеспечивает защиту волосам и не мешает ночью.