Як збирати волосся для сну радить трихологиня та як повторити її зачіску вдома, розповідає Lady 24.

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Як збирати волосся для сну

Сертифікована трихологиня Еббі Юнг поділилась на своїй сторінці в тікток ідеальною зачіскою для сну. Експертка каже, що вона зручна, захищає волосся від заломів та гарантує, що пасма не заважатимуть вночі.

Щоб зібрати волосся перед сном, вона формує хвіст на маківці однією рукою, а далі іншою починає закручувати його у пучок.

Трихологиня наголошує, що важливо не робити це надто туго – волосся має бути рухомим.

Як зробити пучок для сну: дивіться відео

Щоб закріпити пучок, аби він не розпався вночі, вона не використовує шпильки чи гумки. Натомість дівчина бере невеликі крабики та фіксує ними зачіску з обох боків. Це дозволяє досягнути максимальної легкості, але і додати стійкості.

У результаті Еббі Юнг отримує ідеальну зачіску для сну, яка, за її словами, тримається достатньо добре, забезпечує захист волоссю та не заважає вночі.