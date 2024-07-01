Как накрутить волосы с помощью колготок и какой результат можно получить, рассказывает Lady 24.

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Как накрутить волосы на колготки

Украинская тиктокер Ася Санспот на своей странице поделилась интересным способом завивки волос. Все, что для него понадобится, – это капроновые колготки и ножницы.

Однако перед тем, как переходить к самому накручиванию, колготки нужно подготовить. Для этого на них следует сделать несколько разрезов – сбоку на зоне бедер и в районе пятки.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. Далее же остается разделить волосы на две половины, одеть колготки на голову и достать пряди из боковых отверстий. Лучше, если они будут влажными, так прическа получится более объемной.

Как накрутить волосы с помощью колготок: смотрите видео

После этого волосы следует закрутить вокруг колготок и собрать в пучки по бокам головы. Зафиксировать их следует с помощью кармашка, который образовался от разреза пятки, и можно добавить несколько шпилек для надежности.

Чтобы завитки сформировались, походить с колготками на голове необходимо минимум несколько часов. Также с ними можно спать, чтобы получить роскошную прическу на утро.

При любом варианте в результате должны получиться объемные и упругие локоны, что будут держаться в течение дня.