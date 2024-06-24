Так, недавно одна из блогеров показала, как повторить образ персонажки Аманды Сейфрид, а именно ее легкие летние кудри. В чем секрет прически, рассказывает Lady 24.

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Как повторить прическу из фильма "Мамма Миа!"

Тикток-блогер Морган Мейнор публикует на своей странице разнообразные идеи причесок. Так, недавно она продемонстрировала, как воссоздать легкие летние кудри персонажки Аманды Сейфрид.

Все, что нужно сделать, по ее словам, это перед сном заплести волосы в две косы. На утро после расплетения должны получиться легкие кудри, напоминающие прическу из фильма.

Как сделать легкие кудри, как из фильма "Мамма Миа!": смотрите видео

Кстати, для еще лучшего эффекта можно заплетать слегка влажные волосы. Так, прическа получится еще более объемной, а завитки будут более упругими.