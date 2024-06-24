Так, нещодавно одна з блогерок показала, як повторити образ персонажки Аманди Сейфрід, а саме її легкі літні кучері. У чому секрет зачіски, розповідає Lady 24.

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Як повторити зачіску з фільму "Мамма Міа!"

Тікток-блогерка Морган Мейнор публікує на своїй сторінці різноманітні ідеї зачісок. Так, нещодавно вона продемонструвала, як відтворити легкі літні кучері персонажки Аманди Сейфрід.

Усе, що потрібно зробити, за її словами, це перед сном заплести волосся у дві коси. На ранок після розплетення мають вийти легенькі кучері, що нагадуватимуть зачіску з фільму.

Як зробити легенькі кучері, як з фільму "Мамма Міа!": дивіться відео

До речі, для ще кращого ефекту можна заплітати злегка вологе волосся. Так, зачіска вийде ще більш об'ємною, а завитки будуть більш пружними.