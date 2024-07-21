Поможет ускорить рост: как использовать масло для ухода за волосами

Длинные и ухоженные волосы – цель, которой стремятся достичь многие женщины и девушки. И помочь в этом может специальное масло для прядей.

Как ее использовать в уходе за волосами, чтобы ускорить их рост и улучшить состояние, рассказываем дальше.

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Как использовать масла для роста волос

Тикток-блогер Лене Керес делится на своей странице роликами, посвященными уходу за волосами. Так, недавно девушка рассказала, как использовать масло для роста прядей. Эту технику она успешно проверила на себе, и теперь делится секретами с другими.

Для того, чтобы специальное масло сработало, сначала она делает массаж головы расческой 2 – 3 минуты. После того девушка наносит розмариновую воду на корни, добавляя, что это способствует лучшему результату, и еще раз массирует голову.

Только теперь она начинает добавлять масло. Небольшими каплями Лене распределяет средство по коже головы, а затем растирает его руками, массируя голову.

Как наносить масло на волосы: смотрите видео

Также девушка использует массажер для головы, чтобы еще лучше распределить масло. Она отмечает, что им следует двигать только кожу, чтобы не повредить волосы.

Напоследок она наносит масло еще и на кончики волос, предварительно разогревая его в руках. Далее Лене заплетает пряди в две косички и оставляет их под шапочкой для волос на несколько часов.

После 2 – 3 часов ожидания она моет волосы и получает блестящие пряди, которые довольно быстро растут и имеют здоровый вид.

Добавим, что существует большое разнообразие масел для волос. Выбрать можно любую марку и вид, в зависимости от потребностей и пожеланий. Делать подобные процедуры с ними лучше же несколько раз в неделю.