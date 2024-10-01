Как почистить одежду от катышков: 5 лайфхаков и вещи снова станут новыми

Катышки на одежде хоть и маленькая мелочь, но сразу выдают вещь с негативной стороны, да и мы чувствуем себя в таком наряде не совсем уверенно. Чтобы гардероб снова стал опрятным, стоит удалить их несколькими простыми и действенными способами

Колтуны на одежде появляются из-за частой стирки и постоянного ношения, пишет Lady 24. Чем длиннее ворс ткани, тем выше вероятность их образования на одежде. Убрать катышки можно с помощью нескольких подручных средств.

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Бритва

Избавиться от колтунов можно с помощью бритвы, однако стоит быть очень аккуратными. Бритва подходит для шапок, носков или варежек. Изделие надо немного руками растянуть и пройтись с помощью бритвы.

Скотч

Чтобы удалить катышки вам понадобится канцелярский скотч. Отрежьте часть и приклейте к одежде, а потом резко оторвите. За первый раз, вероятно, не удастся все убрать, поэтому надо повторить процедуру.



Скотч поможет убрать колтуны / Фото Pexels

Маникюрные ножницы

С помощью маленьких ножниц можно отрезать все катышки с одежды. Этот метод подходит для свитеров или пальто, где они заметны в основном только на рукавах.

Наждачная бумага

Удалить катышки можно с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Легкими движениями надо провести по ткани. С помощью этого лайфхака вы от них легко избавитесь.

Электромашинка

Если же боитесь использовать подручные средства, приобретите специальную электрическую машинку, которая сможет удалить катышки. Это средство быстро убирает большие комки и не вредит ткани.

Чтобы минимизировать появление катышков, стирайте вещи в деликатном режиме и используйте мягкие моющие средства. Чем меньше будет трение между вещами во время стирки, тем меньше будет шансов на их образование.