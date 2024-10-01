Ковтунці на одязі з’являються через часте прання та постійне носіння, пише Lady 24. Чим довший ворс тканини, тим вищою є ймовірність їхнього утворення на вбранні. Прибрати ковтунці можна за допомогою кількох підручних засобів.

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Бритва

Позбутися ковтунців можна за допомогою бритви, однак варто бути дуже акуратними. Бритва підходить для шапок, шкарпеток чи рукавиць. Виріб треба трохи руками розтягнути та пройтися за допомогою бритви.

Скотч

Щоб видалити ковтунці вам знадобиться канцелярський скотч. Відріжте частину та приклейте до одягу, а тоді різко відірвіть. За першим разом, ймовірно, не вдасться все прибрати, тому треба повторити процедуру.



Скотч допоможе прибрати ковтунці / Фото Pexels

Манікюрні ножиці

За допомогою маленьких ножиць можна відрізати всі ковтунці з одягу. Цей метод підходить для светрів чи пальт, де вони помітні здебільшого лише на рукавах.

Наждачний папір

Видалити ковтунці можна за допомогою дрібнозернистого наждачного паперу. Легкими рухами треба провести по тканині. За допомогою цього лайфхака ви їх легко позбудетеся.

Електромашинка

Якщо ж боїтеся використовувати підручні засоби, придбайте спеціальну електричну машинку, яка зможе видалити ковтунці. Цей засіб швидко прибирає великі грудки та не шкодить тканині.

Щоб мінімізувати появу ковтунців, періть речі в делікатному режимі та використовуйте м’які миючі засоби. Чим меншим буде тертя між речима під час прання, тим менше буде шансів на їх утворення.