Зачем в шкаф кладут лаванду, каштаны, мел, мыло: ответ удивит опытных хозяек

Для того, чтобы сохранить одежду от вредителей и придать ей приятный аромат, многие прибегают к интересным трюкам ставя в шкаф лаванду, каштаны, мел или мыло. Однако не все знают, для чего именно это делать, поэтому попробуем рассказать в материале.

На то, что в шкафу может завестись моль, а одежда будет сырой, влажной и с плесенью влияет много факторов, впрочем все эти проблемы можно побороть, если знать, как правильно пользоваться народными лайфхаками.

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Зачем в шкаф кладут лаванду

Ароматные веточки лаванды ставят в шкаф для того, чтобы одежда имела хороший запах. На полочку можно поставить засушенную лаванду или смочить в ватном спонжике эфирное масло лаванды и поставить его в тканевый мешочек возле одежды. Иногда одежда может иметь неприятный запах, особенно если дома есть домашние любимцы, впрочем лаванда поможет от него избавиться.

Зачем в шкаф кладут каштаны

Этот лайфхак знали еще наши бабушки, но сейчас о нем почти никто не вспоминает. Обычные каштаны отпугнут вредителей, которые могут завестись в шкафу. Они имеют резкий аромат, поэтому вы сможете легко избавиться от надоедливой моли.

Кроме того, что каштаны спасают одежду, их еще и можно применить на кухне, поставив возле круп. Благодаря этому вы убережете их от пищевой моли. Специалисты советуют перед использованием каштаны немного подсушить, чтобы они не стояли на полках сырыми.

Зачем в шкаф кладут мел

Если в вашей комнате сыро, а одежда влажная и еще и может набраться плесени, тогда лучше поставить в шкаф мел. Сырость особенно сильнее ощущается с приходом осенних холодов и дождей. Чтобы преодолеть плесень, грибок и неприятный запах ставьте на полочки с одеждой мел. Впрочем ее основная миссия заключается в том, что она прекрасно впитывает в себя влагу, но для того, чтобы она не испачкала одежду, поставьте ее в мешочек.

Зачем в шкаф кладут мыло

Мыло – это давний способ улучшить запах одежды, который дошел до нас еще от бабушек. Однако здесь следует использовать парфюмерное мыло, которое хорошо пахнет. Можете приобрести лавандовое, розовое, с запахом кокоса, ванили или фруктов.