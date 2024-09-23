На те, що у шафі може завестися міль, а одяг буде сирим, вологим та з пліснявою впливає багато факторів, втім всі ці проблеми можна побороти, якщо знати, як правильно користуватися народними лайфхаками.

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Навіщо у шафу кладуть лаванду

Ароматні гілочки лаванди ставлять у шафу для того, щоб одяг мав гарний запах. На поличку можна поставити засушену лаванду або ж змочити у ватному спонжику ефірну олію лаванди й поставити його у тканинний мішечок біля одягу. Часом одяг може мати неприємний запах, особливо якщо вдома є домашні улюбленці, втім лаванда допоможе від нього позбутися.

Навіщо у шафу кладуть каштани

Цей лайфхак знали ще наші бабусі, але зараз про нього майже ніхто не згадує. Звичайні каштани відлякають шкідників, які можуть завестися в шафі. Вони мають різкий аромат, тож ви зможете легко позбутися від надокучливої молі.

Окрім того, що каштани рятують одяг, їх ще й можна застосувати на кухні, поставивши біля круп. Завдяки цьому ви вбережете їх від харчової молі. Фахівці радять перед використанням каштани трохи підсушити, аби вони не стояли на поличках сирими.

Навіщо у шафу кладуть крейду

Якщо у вашій кімнаті сиро, а одяг вологий та ще й може набратися плісняви, тоді краще поставити у шафу крейду. Сирість особливо сильніше відчувається з приходом осінніх холодів та дощів. Щоб подолати цвіль, грибок та неприємний запах ставте на полички з одягом крейду. Втім її основна місія полягає в тому, що вона чудово вбирає в себе вологу, але для того, щоб вона не забруднила одяг, поставте її у мішечок.

Навіщо у шафу кладуть мило

Мило – це давній спосіб покращити запах одягу, який дійшов до нас ще від бабусь. Однак тут варто використовувати парфумерне мило, яке гарно пахне. Можете придбати лавандове, трояндове, із запахом кокоса, ванілі чи фруктів.