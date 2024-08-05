Просто и стильно: блогер показала идею прически для коротких волос

Может казаться, что с короткими волосами получаются не слишком много красивых причесок. Однако это не так.

Как сделать простую и стильную прическу всего за несколько минут, которая прекрасно подойдет обладательницам коротких волос, рассказывает Lady 24.

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Идея прически для коротких волос

Короткие волосы – это не приговор для стильных причесок. Это доказала тиктокер, которая показала, как красиво собрать даже небольшие пряди.

Для начала девушка предлагает отделить челку и зафиксировать ее резинкой.

Как собрать короткие волосы: смотрите видео

Далее она собирает пряди в своеобразную "мальвинку", фиксируя хвостик на затылке резинкой. Блогерша также использует гель для укладки, чтобы прическа получилась максимально гладкой и отдельные волоски не выбивались.

После этого она возвращается к челке, разделяет ее пополам и закрепляет обе части под хвостиком заколками.

В результате у нее получается сдержанная, простая и несмотря на это стильная прическа, которая идеально подойдет как на каждый день, так и для более праздничных образов.