Як зробити просту та стильну зачіску всього за кілька хвилин, яка чудово пасуватиме власницям короткого волосся, розповідає Lady 24.

До теми Ідеальна для непередбачуваних випадків: проста зачіска, що приховає несвіжість волосся

Ідея зачіски для короткого волосся

Коротке волосся – це не вирок для стильних зачісок. Це довела тіктокерка, яка показала, як гарно зібрати навіть невеликі пасма.

Для початку дівчина пропонує відділити чубчик та зафіксувати його гумкою.

Як зібрати коротке волосся: дивіться відео

Далі вона збирає пасма у своєрідну "мальвинку", фіксуючи хвостик на потилиці гумкою. Блогерка також використовує гель для укладки, аби зачіска вийшла максимально гладенькою та поодинокі волоски не вибивалися.

Після цього вона повертається до гривки, розділяє її навпіл та закріплює обидві частини під хвостиком шпильками.

У результаті у неї виходить стримана, проста та попри це стильна зачіска, яка ідеально пасуватиме як на щодень, так і для більш святкових образів.