Как стилизовать челку: блогер показала два стильных способа

Последние годы челка не выходит из моды. Однако несмотря на трендовость этот элемент прически остается довольно непростым в уходе.

Как уложить стильно и красиво уложить челку несколькими простыми способами, чтобы иметь непревзойденный вид, читайте на Lady 24.

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Как стильно уложить челку

Блогер Джина Хант делится на своей странице в тикток различными лайфхаками и идеями для макияжей и причесок. В частности, недавно она показала, как модно стилизовать челку несколькими способами.

Первый метод – укладывать челку от лица. Для этого инфлюенсерка предлагает отделить и зачесать челку назад. Далее она рекомендует сбрызнуть ее лаком у основания и закрутить с помощью стайлера, закрепляя после того на широких бигудях.

Пока челка будет остывать и закручивать Джина советует закрутить от лица ближайшие пряди у лица, чтобы челка плавно переходила в общую прическу.

Напоследок она снимает бигуди и укладывает челку с другими прядями.

Как уложить челку самостоятельно: смотрите видео

Другой метод – укладывать челку к лицу. В этом случае, по инструкции блогера, ее следует накрутить на стайлер, делая завиток к лицу, и закрепить остывать.

Пока сама гривка будет отдыхать нужно завить ближайшие прядки к лицу, придерживаясь того же направления.

Далее остается только распустить челку, слегка прочесать ее и уложить вместе с другими прядями.

Таким образом с помощью этих простых способов можно получить две совершенно разнообразные, но стильные, прически.