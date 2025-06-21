Техника быстрого успокоения от Жизель Бюндхен: благодаря этому вы покорите любые вершины

Известная модель Жизель Бюндхен имеет авторскую модель успокоения, которая позволяет ей быстро овладеть собой в любой ситуации. Секрет заключается именно в правильном дыхании.

Нужно отметить, что Жизель активно занимается йогой. Также модель улучшает свое ментальное здоровье, благодаря медитации, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как модели удается бороться со стрессом

Основной метод борьбы со стрессом, который использует Жизель известен также как Нади Шодхана пранаяма. Для выполнения этой техники нужно поочередно зажимать то левую, то правую ноздрю, чтобы воздух циркулировал поочередно с каждой стороны.

Техника выполнения этого упражнения:

для начала положите указательный и средний палец на центр лба;

большим и безымянным пальцами поочередно закрывайте каждую ноздрю;

каждый раз, когда вы зажимаете ноздрю, делайте вдох;

затем задержите дыхание на несколько секунд, зажав обе ноздри;

выдохните, зажимая противоположную ноздрю.

Начните с цикла 4-4-4. Впоследствии попробуйте делать длиннее выдох чем вдох.

Выполнять такое упражнение нужно в течение как минимум нескольких минут. Впоследствии продолжительность можно увеличивать.

Обратите внимание! Лучше всего выполнять это упражнение сидя с закрытыми глазами.