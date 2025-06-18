Культовая программа Jane Fonda's Workout была настоящей находкой во время, когда спортзалы не были так распространены. Джейн показала, как можно весело и эффективно привести себя в форму, не выходя из дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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В чем секрет тренировок от Джейн Фонды

В 1979 году Джейн Фонда открыла собственную студию в Беверли-Хиллз. Именно тогда известная модель и актриса создала авторскую программу аэробики. Фирменные движения Джейн стали символом фитнес-эпохи 80-х.

Интересно! В 1981 году вышла книга Jane Fonda's Workout Book. А еще через год мир покорила видеокассета Jane Fonda Workout. Этой программой восхищались миллионы женщин. Ведь благодаря записям тренировок, можно было заниматься спортом дома в любое удобное время.

Нельзя не отметить и эстетику уроков Джейн. Антураж помещения, динамичная музыка, яркая одежда и интересные прически привлекали большое внимание.

Когда смотришь видео Джейн, кажется, что все очень легко. Однако стоит лишь один раз попробовать, чтобы понять – одна такая тренировка способна легко заменить поход в спортзал.

Дело в том, что Джейн движется полчаса совсем без перерыва. Поочередно напрягаются пресс, бедра, руки и ноги. В конце обязательно проводится растяжка. Несколько недель таких тренировок и вы будете поражены от того как подтянется тело.