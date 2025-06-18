Культова програма Jane Fonda's Workout була справжньою знахідкою у час, коли спортзали не були такі поширені. Джейн показала, як можна весело та ефективно привести себе в форму, не виходячи з дому, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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У чому секрет тренувань від Джейн Фонди

У 1979 році Джейн Фонда відкрила власну студію у Беверлі-Гіллз. Саме тоді відома модель та акторка створила авторську програму аеробіки. Фірмові рухи Джейн стали символом фітнес-епохи 80-х.

Цікаво! У 1981 році вийшла книга Jane Fonda’s Workout Book. А ще через рік світ підкорила відеокасета Jane Fonda Workout. Цією програмою захоплювались мільйони жінок. Адже завдяки записам тренувань, можна було займатись спортом вдома у будь-який зручний час.

Не можна не відзначити і естетику уроків Джейн. Антураж приміщення, динамічна музика, яскравий одяг та цікаві зачіски привертали неабияку увагу.

Коли дивишся відео Джейн здається, що все дуже легко. Проте варто лише один раз спробувати, щоб зрозуміти – одне таке тренування здатне легко замінити похід в спортзал.

Річ у тім, що Джейн рухається пів години зовсім без перерви. Почергово напружуються прес, стегна, руки та ноги. В кінці тренування обов'язково проводиться розтяжка. Декілька тижнів таких тренувань і ви будете вражені від того як підтягнеться тіло.