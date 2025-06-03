Прес виглядає красиво, однак зараз дівчат більше цікавить інвестиція в якісні тренування й життя загалом – від постави до продуктивності, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. Для зміцнення м’язів кору варто знати кілька секретів, які стануть в нагоді тим, хто любить спорт та доглянуте тіло.

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Прес – не лише скручування

Спалювання поверхневих м’язів не є зовсім ефективним. Краще робити планки, місток чи "мертвий жук". Ці вправи роблять тіло функціональним.

Кор – не лише живіт

М’язи кору охоплюють передню частину тулуба, спину, діафрагму й тазове дно. М’язи кору є таким собі природним корсетом, що підтримує хребет й захищає від травм. Завдяки пропрацьованим м’язам кору в нас буде впевнена постава та легка хода без болю в попереку.



М'язи кору можна зміцнити / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Як тренуються м’язи кору

Під час присідання з вагою, тримання планки, чи балансування на одній нозі, м’язи кору активуються. Саме ці вправи треба інтегрувати у свої базові тренування.

Харчування та відновлення

Сильні м’язи з’являються тоді, коли в житті присутній якісний сон, повноцінний відпочинок та збалансоване харчування. Якщо відсутній білок, здорові жири, то жодні вправи не матимуть ефекту.

До слова! Якщо у вас проблемна зона – живіт, то ми розповіли в нашому матеріалі, як легко та швидко позбутися жирових відкладень.

Головне – послідовність

Найкращою стратегією є регулярні й структуровані тренування. Навіть 10 хвилин на день буде достатньо, щоб назвати тренування регулярними.