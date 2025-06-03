Пресс выглядит красиво, однако сейчас девушек больше интересует инвестиция в качественные тренировки и жизнь в целом – от осанки до производительности, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Для укрепления мышц кора стоит знать несколько секретов, которые пригодятся тем, кто любит спорт и ухоженное тело.

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Пресс – не только скручивания

Сжигание поверхностных мышц не является совсем эффективным. Лучше делать планки, мостик или "мертвый жук". Эти упражнения делают тело функциональным.

Кор – не только живот

Мышцы кору охватывают переднюю часть туловища, спину, диафрагму и тазовое дно. Мышцы кора являются неким естественным корсетом, поддерживающим позвоночник и защищающим от травм. Благодаря проработанным мышцам кору у нас будет уверенная осанка и легкая походка без боли в пояснице.



Мышцы кора можно укрепить / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Как тренируются мышцы кора

Во время приседания с весом, держания планки, или балансировки на одной ноге, мышцы кора активируются. Именно эти упражнения надо интегрировать в свои базовые тренировки.

Питание и восстановление

Сильные мышцы появляются тогда, когда в жизни присутствует качественный сон, полноценный отдых и сбалансированное питание. Если отсутствует белок, здоровые жиры, то никакие упражнения не будут иметь эффекта.

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Главное – последовательность

Лучшей стратегией являются регулярные и структурированные тренировки. Даже 10 минут в день будет достаточно, чтобы назвать тренировки регулярными.