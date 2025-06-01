Сутью этого метода является поведение аналогичное подсолнечнику. Да, вам буквально необходимо "тянуться" к солнцу, как этот цветок, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Как работает Sunflower Time
Метод Sunflower Time предусматривает пребывание под солнцем в течение определенного временного промежутка. Например, во время обеденного перерыва.
Дело в том, что солнечный свет сильно влияет на наш организм. Речь идет, в частности о витамине D, недостаточное количество которого зимой заставляет нас чувствовать себя плохо и устало.
Вспомните как во время холодного времени года не хочется ничего делать. В этот период кажется, что ты просыпаешься уже измученным. Благодаря Sunflower Time с ощущениями усталости и апатии можно попрощаться.
Как применять метод Sunflower Time:
- выйдите на улицу и посидите под солнцем;
- прислушайтесь к своему дыханию, сделайте глубокие вдох и выдох;
- постарайтесь освободить свой разум от лишних мыслей;
- позвольте солнечным лучам согреть вашу кожу и наполнить тело энергией.