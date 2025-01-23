Как похудеть с помощью тарелки: метод, который гарантировано работает

Похудение это не кратковременный процесс. Чтобы всегда поддерживать комфортный вес и не поправляться, нужно освоить "правило тарелки".

Благодаря "правилу тарелки" вы можете оставаться в форме даже во время отдыха в формате all-inclusive. Есть все и не поправляться более чем реально, пишет 24 Канал со ссылкой на Гарвардскую школу общественного здоровья.

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Как работает "правило тарелки"

Чтобы понять как работает это правило, поставьте перед собой тарелку стандартного размера. Мысленно разделите ее на 4 сектора:

50% тарелки должны занимать овощи, фрукты и ягоды;

тарелки должны занимать овощи, фрукты и ягоды; 25% – сложные углеводы (например, крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы);

– сложные углеводы (например, крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы); 20% – белок (морепродукты, яйца, бобовые, рыба, мясо и так далее);

– белок (морепродукты, яйца, бобовые, рыба, мясо и так далее); 5% – молочные продукты (или их растительные альтернативы).



Пример здорового питания в формате "с собой" / Фото Pexels

Есть и более простые вариации этого правила:

50% – овощи и зелень;

– овощи и зелень; 25% – белок;

– белок; 25% – углеводы.

Минздрав также рекомендует употреблять достаточное количество воды ежедневно. Норму нужно рассчитывать, учитывая вес и образ жизни.

Откажитесь от сладких напитков. Потребляйте одну или две порции молока и молочных продуктов в день. Ограничьте употребление сока до маленького стакана в день,

– говорится в сообщении Минздрава.



Правила здорового питания / Иллюстрация МОЗ

Отто Стойка Главный врач Киевского городского центра здоровья Наслаждаетесь едой, но не переедайте. Не спешите во время еды, чтобы полноценно наслаждаться блюдами. Когда вы едите слишком быстро или отвлекаетесь – можете съесть больше, чем следует. Не стоит пренебрегать сигналами о голоде и сытости до, во время и после еды.

Ваша тарелка всегда будет сбалансирована, если вы начнете пользоваться этим правилом!

Лайфхак! Если вы хотите съесть "запретную" еду, превратите этот процесс в приятный ритуал. Насладитесь каждым кусочком и не корите себя за съеденное. Так вы получаете максимум наслаждения и не сорветесь в дальнейшем.