Як схуднути за допомогою тарілки: метод, що гарантовано працює
- "Правило тарілки" допомагає підтримувати вагу, розділяючи тарілку на сектори: овочі, вуглеводи, білок і молочні продукти.
- Цей метод дозволяє їсти різноманітно і залишатися у формі, навіть під час відпочинку.
Схуднення це не короткотривалий процес. Аби завжди підтримувати комфортну вагу і не поправлятися, потрібно освоїти "правило тарілки".
Завдяки "правилу тарілки" ви можете залишатися в формі навіть під час відпочинку в форматі all-inclusive. Їсти все і не поправлятися більш ніж реально, пише 24 Канал з посиланням на Гарвардську школу громадського здоров'я.
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Як працює "правило тарілки"
Щоб зрозуміти як працює це правило, поставте перед собою тарілку стандартного розміру. Подумки розділіть її на 4 сектори:
- 50% тарілки мають займати овочі, фрукти та ягоди;
- 25% – складні вуглеводи (наприклад, крупи, цілозерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці);
- 20% – білок (морепродукти, яйця, бобові, риба, м'ясо і так далі);
- 5% – молочні продукти (або їхні рослини альтернативи).
Приклад здорового харчування в форматі "з собою" / Фото Pexels
Є і простіші варіації цього правила:
- 50% – овочі, фрукти та зелень;
- 25% – білок;
- 25% – вуглеводи.
МОЗ також рекомендує вживати достатню кількість води щоденно. Норму потрібно розраховувати, зважаючи на вагу та спосіб життя.
Відмовтеся від солодких напоїв. Споживайте одну або дві порції молока і молочних продуктів на день. Обмежте вживання соку до маленької склянки на день,
– йдеться в повідомленні МОЗ.
Правила здорового харчування/ Ілюстрація МОЗ
Насолоджуєтеся їжею, але не переїдайте. Не поспішайте під час їжі, щоб повноцінно насолоджуватися стравами. Коли ви їсте занадто швидко або відволікаєтеся – можете з’їсти більше, ніж слід. Не варто нехтувати сигналами про голод і ситість до, під час і після їжі.
Ваша тарілка завжди буде збалансована, якщо ви почнете користуватись цим правилом!
Лайфхак! Якщо ви хочете з'їсти "заборонену" їжу, перетворіть цей процес на приємний ритуал. Насолодіться кожним шматочком і не коріть себе за з'їдене. Так ви отримуєте максимум насолоди і не зірветесь надалі.