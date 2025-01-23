Як схуднути за допомогою тарілки: метод, що гарантовано працює

Схуднення це не короткотривалий процес. Аби завжди підтримувати комфортну вагу і не поправлятися, потрібно освоїти "правило тарілки".

Завдяки "правилу тарілки" ви можете залишатися в формі навіть під час відпочинку в форматі all-inclusive. Їсти все і не поправлятися більш ніж реально, пише 24 Канал з посиланням на Гарвардську школу громадського здоров'я.

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Як працює "правило тарілки"

Щоб зрозуміти як працює це правило, поставте перед собою тарілку стандартного розміру. Подумки розділіть її на 4 сектори:

50% тарілки мають займати овочі, фрукти та ягоди;

тарілки мають займати овочі, фрукти та ягоди; 25% – складні вуглеводи (наприклад, крупи, цілозерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці);

– складні вуглеводи (наприклад, крупи, цілозерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці); 20% – білок (морепродукти, яйця, бобові, риба, м'ясо і так далі);

– білок (морепродукти, яйця, бобові, риба, м'ясо і так далі); 5% – молочні продукти (або їхні рослини альтернативи).



Приклад здорового харчування в форматі "з собою" / Фото Pexels

Є і простіші варіації цього правила:

50% – овочі, фрукти та зелень;

– овочі, фрукти та зелень; 25% – білок;

– білок; 25% – вуглеводи.

МОЗ також рекомендує вживати достатню кількість води щоденно. Норму потрібно розраховувати, зважаючи на вагу та спосіб життя.

Відмовтеся від солодких напоїв. Споживайте одну або дві порції молока і молочних продуктів на день. Обмежте вживання соку до маленької склянки на день,

– йдеться в повідомленні МОЗ.



Правила здорового харчування/ Ілюстрація МОЗ

Отто Стойка Головний лікар Київського міського центру здоров'я Насолоджуєтеся їжею, але не переїдайте. Не поспішайте під час їжі, щоб повноцінно насолоджуватися стравами. Коли ви їсте занадто швидко або відволікаєтеся – можете з’їсти більше, ніж слід. Не варто нехтувати сигналами про голод і ситість до, під час і після їжі.

Ваша тарілка завжди буде збалансована, якщо ви почнете користуватись цим правилом!

Лайфхак! Якщо ви хочете з'їсти "заборонену" їжу, перетворіть цей процес на приємний ритуал. Насолодіться кожним шматочком і не коріть себе за з'їдене. Так ви отримуєте максимум насолоди і не зірветесь надалі.